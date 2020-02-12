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США и талибы могут подписать мирное соглашение в феврале

США и талибы могут подписать мирное соглашение в феврале

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) могут подписать мирное соглашение уже в текущем месяце. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на западных дипломатов и источники в афганском правительстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По их словам, это может произойти в случае, если представители движения значительно сократят масштабы насилия. Талибы в свою очередь готовы на краткосрочное перемирие на срок до семи дней, отмечает агентство Associated Press.

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон близок к достижению договоренностей с талибами, однако конкретных сроков не назвал. Говоря о перспективах вывода американских войск, он дал понять, что это не произойдет в ближайшее время. По словам О'Брайена, талибы должны гарантировать разрыв связей с организациями "Аль-Каида", "Исламское государство"  и другими террористическими группировками.

 

 

 




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