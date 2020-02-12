Около 300 служащих сингапурского банка эвакуировали из-за коронавируса

Порядка 300 сотрудников центрального офиса сингапурского банка DBS Asia эвакуированы в связи с обнаружением коронавируса у одного из служащих учреждения, сообщает газета Straits Times со ссылкой на электронное письмо, попавшее в распоряжение издания.

По информации газеты, в 12.55 по местному времени (7.55 мск) сотрудники офиса DBS Asia, работающие на 43 этаже здания Marina Bay Financial Centre Tower 3 получили письмо, в котором говорилось о том, что в их офисе подтвержден случай заражения коронавирусом. В качестве превентивной меры их просили перейти на удаленную работу из дома. Пространство офиса было продезинфицировано. Администрация банка выясняет круг лиц, находившихся в контакте с заболевшим,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание, сотрудники банка, работающие на других этажах, не получали предписания об "эвакуации". Со следующей недели, как ожидается, все служащие организации получат средства индивидуальной защиты, включая маски, термометры и антиспетик для рук. Также компания представит служащим возможность получить онлайн-консультацию медицинских специалистов.