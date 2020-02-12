В Арцахе погибли двое военнослужащих. Министерство обороны Арцаха сначала сообщило о гибели одного военнослужащего, потом появилась информация также о гибели второго солдата.

“На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в юго-восточном направлении, 12 февраля, в районе 11:30 часов, при еще не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Манвелович Манвелян (2000 года рождения). Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам”, - как сообщили Арменпресс, говорится в сообщении МО Арцаха.

Чуть позднее было получено второе сообщение МО Арцаха: “На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении, 12 февраля, в районе 13:00 часов, при еще не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Усикович Мхоян (2000 года рождения). Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам”.

Ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидентов.