Минздрав рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав РФ рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

По его словам, резкое повышение цен на маски не останется без реагирования, вплоть до лишения лицензии у аптек. "Там, где происходили продажи, по ценам, которые превышают предельно допустимые, по всем факторам, которые имели место в данной ситуации, люди будут привлечены к ответственности. Нарушение предельных цен - это нарушение лицензионных требований, в таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где производило завышение цен", - сказал он на пресс-конференции "Молодежки ОНФ" по итогам мониторинга цен на лекарства и маски в регионах.

На фоне новостей о распространении коронавируса в России вырос спрос на медицинские маски, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.