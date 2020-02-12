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Минздрав рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав РФ рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

По его словам, резкое повышение цен на маски не останется без реагирования, вплоть до лишения лицензии у аптек. "Там, где происходили продажи, по ценам, которые превышают предельно допустимые, по всем факторам, которые имели место в данной ситуации, люди будут привлечены к ответственности. Нарушение предельных цен - это нарушение лицензионных требований, в таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где производило завышение цен", - сказал он на пресс-конференции "Молодежки ОНФ" по итогам мониторинга цен на лекарства и маски в регионах.

На фоне новостей о распространении коронавируса в России вырос спрос на медицинские маски, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

 

 




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БелТА


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