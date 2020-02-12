Атена Манукян готова с честью представить Армению на “Евровидении”

Участница проекта “К Евровидению” армянская певица из Греции Атена Манукян со всей ответственностью подходит к конкурсу. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресса певица отметила, что очень хочет представлять Армению на международном конкурсе “Евровидение”.

“За это время была проделана последовательная работа, я в Армении серьезно готовилась к конкурсу “Евровидение”. Имея опыт участия в различных международных конкурсах, думаю, что я готов с честью представить Армению. Я буду представлять песню “Chains On You”, мы ее написали вместе с моим продюсером. Основной смысл песни в том, что каждый человек имеет в себе сокровище, некоторые хотят взять его, но нужно помнить, что оно сияет, лишь у хозяина. У каждого есть талант - он когда-нибудь проявит себя и будет оценен”, - сказала Атена Манукян.

Будучи знакомой с соперниками, Афина отметила, что все выступают с хорошими исполнениями, все песни своеобразны. Помимо Атены Манукян, в проекте “К Евровидению” участвуют TOKIONINE, ERNA, Мириам Багдасарян, Agop, Карина EVN, Владимир Арзуманян, Айк Music, Артур Алек, Габриэль Джиг, EVA Rida, Сергей и Николай Арутюновы. 15 февраля станет ясно, кто из них представит Армению на престижном песенном конкурсе “Евровидение-2020”.

“Я не могу сказать многое о моем выступлении 15 февраля. Не раскрывая скобок, лишь скажу, что это будет сюрпризом, думаю, многим понравится, потому что мы действительно не жалели усилий и энергии для хорошего выступления”, - сказала Атена Манукян.

Говоря о своих планах на будущее, Атена отметила, что она сейчас работает над выходом в свет нового альбома ее песен. Там будут представлены 5 песен, в основном танцевальные песни. Она собирается посетить как можно больше достопримечательностей, чтобы раскрыть красоту страны. Планирует посетить Музей-институт Геноцида армян. Что касается творческой части, то она планирует включить в свой репертуар армянские песни, в случае предложений сотрудничать и с местными исполнителями.