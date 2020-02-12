Новая система может диагностировать до 40 респираторных болезней за час

Ученые из Гонконга разработали систему, которая позволяет быстро и эффективно за один тест диагностировать многие респираторных болезней - от птичьего гриппа до пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. За час система может распознать от 30 до 40 видов возбудителей инфекций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом пишет Standard.

Тесты, которые используют сейчас в местных государственных больницах, могут выявлять от одного до трех вирусных патогенов за раз. При этом новая система, которую создали специалисты Гонконгского политехнического университета вместе с микробиологами из Гонконгского университета, действует гораздо эффективнее и дешевле. Один тест стоит от 200 до 300 гонконгских долларов.

Аналоги такой системы гораздо дороже и могут выявлять не более 22 патогенов за раз. Гонконгские специалисты планируют в дальнейшем усовершенствовать разработку и в итоге довести ее производительность до возможности распознавания до 80 видов вирусных возбудителей.

Новинка уже прошла цикл клинических испытаний. Сейчас выпущено несколько прототипов таких аппаратов. "Мы планируем запустить их в массовое производство как можно скорее", - отметил главный разработчик Теренс Лау, чья команда работала над проектом в течение четырех лет. Если ученым удастся найти деньги, они рассчитывают, что их система будет доступна в местных больницах спустя полгода.