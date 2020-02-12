Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов сразу

Ученые обнаружили новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов. Открытие может привести к созданию универсального лечения сразу от множества инфекционных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как показывает вспышка коронавируса в Китае, вирусы представляют собой постоянную угрозу для человечества. Против определенных видов вирусов регулярно разрабатываются и внедряются вакцины, но этот процесс занимает много времени, помогает не всем и не защищает от новых вирусов.

Американские ученые из Массачусетской больницы общего профиля в сотрудничестве с их коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили, что белок AGO4 является "ахиллесовой пятой" для большинства вирусов.

AGO4 — один из белков семейства Argonaute. До сих пор их роль была не до конца понятна. Теперь же исследователи выяснили, что этот белок обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.