Премьер-министр Армении послам стран ОБСЕ представил подробности проведения референдума

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с аккредитованными в Армении послами стран-членов ОБСЕ. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В ходе встречи премьер-министр подробно представсил ситуацию вокруг Конституционного суда, предстоящего референдума по конституционным изменениям и подробностей его проведения.

Никол Пашинян говорил также о широкой повестке реформ правительства Армении, демократических изменениях в нашей стране, антикоррупционной политике правительства.

Глава правительства ответил также на различные вопросы, интересующие послов.