Трамп рассчитывает, что в Индии его будут встречать 5-7 млн человек

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в индийском Ахмедабаде его будут встречать 5-7 млн человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом политик заявил в ходе разговора со СМИ о визите, который запланирован с 24 по 25 февраля.

"Он [индийский премьер Нарендра Моди] сказал, что будут миллионы и миллионы людей. Он считает, что от аэропорта до нового стадиона будет 5-7 млн человек", - цитирует в среду Трампа журнал India Today.

Как ранее сообщил индийский МИД, в ходе визита Трамп и первая леди США Меланья посетят Ахмедабад (крупнейший город родного для премьера Моди штата Гуджарат) и Нью-Дели.

Моди сообщил в среду на своей странице в Twitter, что индийцы готовят американскому лидеру "незабываемый прием".

Это будет первый визит президента США Трампа в Индию. Ожидается, что стороны обсудят ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе проблему разногласий по поводу торговых ограничений. В преддверии визита президент США заявил, что готов подписать торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно Америке.