По факту смерти 27-летних супругов возбуждено уголовное дело

В Дилижанском следственном отделе Тавушского областного следственного управления Следственного комитета РА проводится следствие для выяснения всех обстоятельств смерти в Дилижане двух жителей, супругов из Ширакской области. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

12-го февраля 2020 года, в 01:00, в Дилижанское отделение полиции от гражданина поступило сообщение о том, что в ванной комнате одного из домов на улице Орджоникидзе города Дилижана он обнаружил тела супругов из Ширакской области, 1993 г. р.

По данному факту в следственном отделе Дилижана Тавушского областного следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 279 УК РА (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В результате осмотра места происшествия выяснилось, что в ванной комнате дома установлен газовый нагреватель воды.

С целью выяснения обстоятельств смерти молодых супругов назначена соответствующая экспертиза, параллельно которой проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.