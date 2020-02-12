Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 13 по 15 февраля совершит рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В ходе визита премьер-министр в Берлине встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры двух стран выступят с заявлениями для представителей СМИ. Никол Пашинян встретится также и с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Глава правительства в Фонде Фридриха Эберта Социал-демократической партии встретится с научными, экспертными кругами ФРГ.

14 января премьер-министр Пашинян выедет в Мюнхен, где примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках конференции запланирован ряд двусторонних встреч премьер-министра.