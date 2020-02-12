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Эрдоган заявил, что при обстрелах в сирийском Идлибе погибли не менее 14 турецких военных

Эрдоган заявил, что при обстрелах в сирийском Идлибе погибли не менее 14 турецких военных

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не менее 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов позиций вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На сегодняшний день число наших погибших солдат в результате нападений режима [президента Сирии Башара Асада] в Идлибе составляет 14 человек", - сказал он, выступая в парламенте.

Эрдоган также сообщил, что Турция намерена заставить сирийские войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.

Президент Турции заявил, что Анкара готова применить любую силу, чтобы заставить Дамаск вывести войска за пределы турецких наблюдательных постов в сирийском Идлибе.

 

 




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БелТА


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