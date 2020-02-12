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В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

В Нидерландах в городах Керкраде и Амстердам утром в среду взорвались бомбы, спрятанные в почтовых отправлениях. Как передает Арменпресс, об этом  сообщает Общественная нидерландская телерадиокомпания со ссылкой на предварительные данные полиции. Никто не пострадал.

В Керкраде взорвалась посылка на сортировочном пункте почтовой компании. Там провели эвакуацию.

Взрыв в Амстердаме произошел незадолго до 8 утра в почтовом помещении офисного здания в западной части города.

В конце декабря и начале января семь различных компаний в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте получили посылки с бомбами и угрожающими письмами.

 




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БелТА


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