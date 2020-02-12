Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе

Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путинобсудил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

 

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации