Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путинобсудил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в этих целях условлено о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.