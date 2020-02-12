ФФА и Абраам Хашманян разорвали контракт

Абраам Хашманян уже не главный тренер сборной Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила ФФА. Федерация футбола Армении и главный тренер национальной сборной Армении Абраам Хашманян договорились о прекращении контракта. Решение было принято по итогам нескольких встреч президента ФФА Армена Меликбекяна и Абраама Хашманяна.

Хашманян занимал пост главного тренера сборной с 6 ноября 2019 года. Контракт был подписан до 30 ноября 2020 года.