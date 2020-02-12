В Гегаркунике метель создает препятствия для дорожного движения

Продолжающаяся 11 и 12 февраля метель в Гегаркуникской области не позволяет дорожникам полностью обеспечить проходимость дорог. Как сообщил Арменпресс заведующий отделом транспорта и дорожного строительства управления областной администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, по положению на 10:30 12 февраля дороги закрыты на перевалах Варденяц и Чамбарак, в Севане, Варденисе и Чамбараке есть труднопроходимые дороги в самых разных направлениях. “Метель создает труднопроходимую ситуацию и мешает проведению работ по очистке и обработке дорог. Вчерашние работы дорожных строителей сегодня уже незаметны. Остается дожидаться окончания метели, чтобы обеспечить полноценную проходимость дорог”, - представил ситуацию Геворг Хачатрян.

По сообщению Центра кризисного управления областного спасательного управления Гегаркуника спасательной службы МЧС РА, 12 февраля было получено 4 сигнала о блокировке машин в снегу, одной на перевале Варденяц, трех на горном перевале Сотк.

Хосров Хлгатян