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В Гегаркунике метель создает препятствия для дорожного движения

В Гегаркунике метель создает препятствия для дорожного движения

Продолжающаяся 11  и 12 февраля метель в Гегаркуникской области не позволяет дорожникам полностью обеспечить проходимость дорог. Как сообщил Арменпресс заведующий отделом транспорта и дорожного строительства управления областной администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, по положению на 10:30  12 февраля дороги закрыты на перевалах Варденяц и Чамбарак, в Севане, Варденисе и Чамбараке есть труднопроходимые дороги в самых разных направлениях. “Метель создает труднопроходимую ситуацию и мешает проведению работ по очистке и обработке дорог. Вчерашние работы дорожных строителей сегодня уже незаметны. Остается дожидаться окончания метели, чтобы обеспечить полноценную проходимость дорог”, - представил ситуацию Геворг Хачатрян.

По сообщению Центра кризисного управления областного спасательного управления Гегаркуника спасательной службы МЧС РА, 12 февраля было получено 4 сигнала о блокировке машин в снегу, одной на перевале Варденяц, трех на горном перевале Сотк.

Хосров Хлгатян




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