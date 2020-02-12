Трамп считает Блумберга менее опасным соперником, чем Сандерса

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в Овальном кабинете Белого дома, что в ходе выборов 2020 года охотнее бы соперничал с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, чем с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Честно говоря, я бы лучше предпочел бороться с Блумбергом, чем с Берни Сандерсом, потому что Сандерс имеет реальных сторонников, - приводит слова Трампа газета The Hill. - <...> Я считаю ужасным то, что он [Сандерс] говорит, но у него есть сторонники. Блумберг же просто покупает себе дорогу [к президентству]".

Президент США также высказался в отношении еще одного кандидата от Демократической партии - Джозефа Байдена. Он, в частности, раскритиковал предвыборную кампанию бывшего вице-президента США, охарактеризовав ее как "спотыкание" и "бормотание".