СМИ: Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию

Турция направила в среду в Сирию дополнительные воинские подразделения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Sky News Arabia.

По его данным, новое турецкое подкрепление пересекло на рассвете сирийскую границу и выдвинулось в направлении западных районов провинции Алеппо. Как отмечает телеканал, турецкие военные создают новый пункт наблюдения, который будет располагаться на дороге между населенными пунктами Атариб и Эль-Джина.

В субботу Анатолийское агентство проинформировало об отправке Турцией к сирийской границе колонны из 300 грузовиков и бронированных машин. По его сведениям, переброска турецких сил ведется на протяжении последних нескольких дней.

Во вторник МИД Сирии заявил, что турецкая сторона нарушает суверенитет арабской республики, "размещая дополнительные силы в провинциях Идлиб и Алеппо, а также нанося удары по сирийским территориям, где присутствует мирное население, и ряду военных объектов". В Дамаске считают, что действия Анкары направлены "на спасение бандформирований", которые терпят поражение в результате наступления сирийской армии.