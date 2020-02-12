Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

Армянские дипломаты обсудили приоритеты внешней политики Армении

Армянские дипломаты обсудили приоритеты внешней политики Армении

11 февраля в Вене стартовала встреча руководителей дипломатических представительств Армении, аккредитованных в Европе и в международных и региональных организациях.

Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с приветственной речью выступил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, который отметил значение сборов в подобном формате, уже ставших традиционными, как эффективной площадки для обмена мнениями по внешнеполитическим развитиям Армении и актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В ходе встречи обстоятельно были затронуты внешнеполитические приоритеты Армении, стоящие перед армянской дипломатией вызовы и предпринимаемые шаги.

В повестке обсуждения был широкий круг вопросов, касающихся как расширения вовлеченности Армении в международные и региональные организации, так и шагов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества со странами-партнерами.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации