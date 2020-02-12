Медсестры госпиталя в Ухане устроили танцы для больных коронавирусом

Медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань решили немного порадовать залежавшихся на койках пациентов и устроили столь любимые в Китае "площадные танцы" прямо в госпитале, видео быстро распространилось в СМИ и соцсетях, вызвав крайне положительные отклики людей со всего Китая, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Две медсестры, одетые в защитные костюмы, очки, маски и перчатки в понедельник решили немного разрядить больничную атмосферу, включили музыку и под бойкие ритмы китайских песен начали танцевать, пациенты себя долго ждать не заставили, и через некоторое время десятки женщин стали подтанцовывать на заднем плане.

Как рассказала одна из медсестер по имени Чэнь Сяоянь информационном порталу "Чжунсиньван", они с коллегой хотели разрядить атмосферу, привлечь пациентов, заставить их встать с коек и немного размяться, чтобы у них поднялось настроение для борьбы с болезнью.

Девушка под ником "Абу", которая проходит лечение в госпитале "Фанцан", сняла танцы на телефон и загрузила в интернет, она написала, что "музыка и танцы возвращают давно людям потерянные улыбки".