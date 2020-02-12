Улучшение дорожной сети жизненного значения способствует социально-экономическому развитию общин

Программа улучшения жизненно важной сети дорог, реализуемая при софинансировании правительства РА и Всемирного банка, имеет социальную составляющую. Она способствует социально-экономическому развитию многих населенных пунктов областей республики. Программой пользуются десятки тысяч бенефициаров.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, только в 2019 году в рамках указанной программы были проведены восстановительные работы на ряде дорог, проходящих по 30 населенным пунктам 7 областей республики: Арарат, Армавир, Тавуш, Вайоц Дзор, Ширак, Лори, Арагацотн. Ими пользуются более 56 тысяч жителей.

Как отмечает специалист по социальным и экологическим вопросам ГНКО “Организация по реализации транспортных программ" Шушан Куркчиян, на всем этапе восстановления дороги заказчики программы, подрядчики и технический надзор тесно сотрудничают с общинным населением. “Связь с общинами налаживается уже на этапе проектирования, когда проектировщики вместе с представителями заказчика программы ГНКО “Организация по реализации транспортных программ” посещают общину, обсуждают проект восстановления дороги с представителями органов местного самоуправления, на месте проводят детальный осмотр дороги. Предварительный вариант проекта по восстановлению дороги представляется в общинах в ходе встреч по информированию общественности, и фиксируются все просьбы и предложения, чтобы при возможности обратиться к ним в рамках окончательного проекта. Бенефициарам предоставляются информационные буклеты. Кроме того, контактные данные подрядчика и заказчика размещаются также на информационных плакатах, размещаемых в начале и в конце восстанавливаемых дорог, с целью содействия эффективному общению всех сторон”, - сказала Шушан Куркчиян, добавив, что связь с населением сохраняется и в течение всего периода восстановления дороги, а встречи с жителями общин осуществляются также с завершением строительных работ.

С целью оценки социальных последствий до и после восстановления дорожных участков программы улучшения дорожной сети жизненного значения проводится социально-экономическое исследование. Как до, так и после работ по благоустройству собираются и анализируются данные населения, малых предприятий и других единиц бенефициаров. По словам Шушан Куркчиян, результаты исследований показали, что в результате реализации программы среднее время, затрачиваемое на проезд на автомобиле или автобусе, после благоустройства дорог значительно сокращается. Сокращаются расходы на ремонт автомобилей. Повышается частота и комфорт пользования различными учреждениями. В частности, улучшается доступ к медучреждениям и к учреждениям образования. Улучшение дорог способствует и вывозу урожая из общины, доступности рынков. Растет также и число фермеров, продающих урожай за пределами общины, которые планировали расширить объемы продаж, поскольку благоустроенные дороги позволяют им доезжать до более отдаленных рынков.