В день Сретения Господня в Армянской апостольской церкви пройдет обряд благословения новобрачных

Армянская апостольская церковь ежегодно 14 февраля отмечает праздник посвящения сорокадневного младенца Иисуса Господу – Тярнэндарач.

В беседе с Арменпресс иерей Есаи Артенян отметил, что этот праздник отмечается на 40-ой день после Рождества Христова и считается неподвижным праздником.

“Согласно Библии, Мария на 40-ой день после рождения принесла Иисуса в храм, чтобы посвятить его Господу. Там старец по имени Симеон, которому Святым Духом было приказано не умирать до тех пор, пока он не увидит Спасителя Израиля, руководствуясь Божьим повелением, узнал его и пошел навстречу младенцу Иисусу. Отсюда и название праздника “навстречу Господу” – Тярнэндарач”, - рассказал Тер Есаи.

По его словам, тот же совет был передан всем последователям Армянской апостольской церкви, верующие в преддверии праздника хотят еще больше укрепить свою веру, надежду и доверие к Богу.

“13 февраля в церкви после богослужения объявляется канун Тярнэндарача, зажигается костер для молодоженов, который они должны перепрыгнуть. 14-го февраля отслуживается праздничная литургия, после чего совершается обряд благословения молодоженов”, - сказал иерей Есаи Артенян.

Ритуал зажжения костра сохранился еще с дохристианского периода. Огонь - это народный обычай, игра, но не поклонение.