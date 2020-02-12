Премьер-министр Армении утвердил состав специализированной комиссии по конституционным реформам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании специализированной комиссии по конституционным реформам, об утверждении ее членов и регламента. Как передает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

В состав специализированной комиссии по конституционным реформам вошли министр юстиции РА Рустам Бадасян, представитель РА в ЕСПЧ Егише Киракосян, защитник прав человека Арман Татоян, председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Ваагн Овакимян, депутат парламентской фракции “Процветающая Армения” Геворг Петросян, депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Тарон Симонян, член ВСС РА Виген Кочарян, юристы-ученые Анаит Манасян, Артур Гамбарян, Армен Мазманян, Арсен Тавадян, Левон Геворкян, Тигран Маркосян, представитель общественной организации “Союз информированных граждан” Даниел Иоаннисян и представитель общественной организации “Армянская ассоциация юристов” Карен Задоян.