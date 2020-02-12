Круг дружбы Франция-Арцах готов содействовать практическим программам, связанным с Арцахом

Члены Круга дружбы Франция-Арцах приветствуют предложение президента Французской Республики о реализации практических программ и намерены связаться с заинтересованными министерствами для изучения условий их реализации. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

29 января президент Французской Республики выступил на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF). Уже второй год Эммануэль Макрон, как и его предшественники, принимает участие в этом ежегодном мероприятии.

Отвечая на вопросы двух сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазяна и Ара Тораняна, президент республики заявил, что “человеческое достоинство и солидарность неразделимы”, а затем коснулся ситуации вокруг самоопределившейся Республики Арцах. Напомнив ответственность Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Эммануэль Макрон отметил, что Париж “в интересах действующего права отдаст предпочтение народам”.

“Прежде всего, хочу выразить признательность сопредседателям Координационного совета армянских организаций Франции, президенту Макрону за ожидания арцахцев от Франции, которую они считают авторитетной страной, которая выступает в качестве защитника народов и в случае основных вопросов прав человека - бескомпромиссной страной”, - отметил председатель Круга дружбы Франция-Арцах Ги Тесье.

Президент республики подробно коснулся также подписанных между городами Франции и Арцаха Деклараций о дружбе, большая часть которых была отменена административными судами по иску действующих по распоряжению министерств префектов.

Желая успокоить ситуацию, президент республики признал, что “применение закона не исключает диалога” и заявил, что отныне он хочет “двигаться вперед реалистичным и эффективным путем”.

В связи с этим Эммануэль Макрон выразил надежду, что “будет налажен прямой диалог между министерствами иностранных дел и внутренних дел Франции с одной стороны, с другой -местными властями, имеющими подобные намерения, чтобы мы в этом вопросе перестали сопротивляться друг другу и смогли найти более эффективные средства”.

Объясняя свою идею, президент предложил: “обсудить в рамках рабочей группы, чтобы те местные власти, которые хотят оказать содействие населению Арцаха, могли принимать эффективные и правовые решения. Если цель - культурная или гуманитарная помощь, мы найдем правовые рамки для ее реализации”.

Круг дружбы с удовлетворением принимает такой прогресс в позиции президента и будет следить за тем, чтобы он был реализован. “Моя цель - реализация конкретных программ развития в Арцахе, именно в образовательной и гуманитарной сферах”, - отметил член Круга дружбы, мэр французского города Арнувиль Паскаль Дол, подписанная которым Декларация о дружбе была аннулирована административным судом. В течение ближайших недель многие члены Круга и я сам свяжемся с Министерством внутренних дел для изучения того, как можно на практике осуществлять подобное сотрудничество, уважая верховенство закона и ценности Республики”, - подчеркнул мэр Арнувиля.

Круг дружбы готов стимулировать сотрудничество с органами местного самоуправления Арцаха, следуя последней президентской инициативе, и развивать конструктивные отношения между Францией и Арцахом.