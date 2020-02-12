До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Иокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщил журналистам Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек.

Четыре человека из числа заразившихся находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.