Юбилей, фестиваль, умная остановка: Эчмиадзин благоустраивается

В Эчмиадзине в 2020 году планируется осуществить ряд программ - продолжать развитие инфраструктуры, благоустроить внешний вид города, дороги и т. д.

Об этом в беседе с Арменпресс рассказала мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян.

“На данный момент мы направили в правительство 3 субвенциальные программы, ждем их утверждения. По одной из программ будет проложен асфальт на двух больших и важнейших улиц города, заменены бордюры и водостоки, по другой - будет проведена канализация одного из окраинных кварталов, по третьей тротуары центральных улиц будут покрыты плитками. Программы будут реализованы при софинансировании в размере 45 - 50%”, - отметила Гаспарян.

Коснувшись международного сотрудничества, мэр Эчмиадзина подчеркнула, что они продолжают сотрудничать со своими коллегами.

“В прошлом году при поддержке правительства Франции мы внедрили внутригородской транспорт и установили одну умную остановку. Надеемся, что в этом году мы сможем продолжить эту программу. По всей вероятности, в этом году будет заключено соглашение о побратимстве с одним из городов Канады. По программам обмена опытом в этом году в США будет направлена делегация из Эчмиадзина. Думаю, там также можно будет достичь новых договоренностей и вернуться в Армению с большими перспективами”, - подчеркнула Гаспарян.

В текущем году в Эчмиадзине планируется установить еще 3 - 4 умные остановки, которые очень удобны, особенно для туристов, так как оснащены техникой, предоставляющей необходимую информацию.

Предпринимаются также шаги по развитию ресторанного и гостиничного бизнеса.

“В прошлом году мы провели фестиваль кюфты, который вызвал большой резонанс, поэтому в этом мы повторим его.

В этом году мы с большим размахом будем отмечать 2705-летие Эчмиадзина, и в этом плане планируем тесно сотрудничать с туристическими агентствами”, - подчеркнула Гаспарян и добавила, что они попытаются благоустроить городские скверы и заложить новые.

Лилит Демурян