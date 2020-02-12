Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G. Трансляция пресс-конференции шла на сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G. Все они позволяют использовать сети пятого поколения 5G.

Обычный S20 получил экран с диагональю 6,2 дюйма, S20 Plus - 6,7 дюйма, а S20 Ultra - 6,9 дюйма.

Все три разновидности будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 865, они будут иметь оперативную память 12 ГБ, накопитель емкостью от 128 до 256 ГБ с возможностью расширения.

Предзаказ устройств, как ожидается, станет возможным в США 21 февраля, смартфоны будут доступны с 6 марта. S20 в самой простой комплектации будет стоить в США от $999.

Представители Samsung также заявили, что снижают цену на смартфоны Galaxy S10.