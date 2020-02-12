В Армении теплые воздушные потоки существенно смягчат морозы

В связи с теплыми воздушными потоками, поступающими с Запада, начиная с этой ночи, в республике существенно смягчатся морозы. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“Сегодня ночью температура воздуха на всей территории республики повысится на 8 - 10 градусов. 13-го, ночью 14-го, 16 - 17-го февраля в отдельных районах республики время от времени с перерывами ожидается снег”, - написал Гагик Суренян.