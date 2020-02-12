Парламент Армении принял в первом чтении проект Закона “О пособии по опеке”

Национальное собрание РА приняло в первом чтении законопроект об установлении пособия по опеке.

Как передает Арменпресс, проект закона О внесении дополнений в Закон РА “О государственных пособиях” представил соавтор проекта Нарек Зейналян.

Предлагается добавить в закон понятие “пособие по опеке”. Людям, под опекой которых находятся лица, нуждающиеся в круглосуточном уходе, установить пособие.

В начальном варианте проекта число бенефициаров было довольно большим, но в результате обсуждений число бенефициаров сократилось, оставлена самая уязвимая группа. Таким образом, проектом устанавливается, что право на получение пособия по опеке имеют лица, признанные опекунами в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, которые учтены в системе пособия по опеке. Зейналян пояснил, что речь идет о 433 детях, лишенных родительской опеки и имеющих психические проблемы.

В ходе голосования проект получил 107 голосов “за”, 1 воздержался.