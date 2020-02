В Багдаде во второй раз за 100 лет выпал снег

В столице Ирака во второй раз за последние 100 лет выпал снег. Как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

За последний век подобное погодное явление наблюдалось в Багдаде лишь в 2008 году.

Отмечается, что снег нередко выпадает на севере Ирака, особенно в горной местности, однако в Багдаде такие осадки - большая редкость.

Местные жители активно фотографировали снег и выкладывали снимки в соцсети. На них видно, как на машинах, на пальмах, на дорогах лежит небольшой слой снега.

Среднесуточная температура в Багдаде в феврале составляет около 16 градусов по Цельсию. Однако сейчас в столице Ирака лишь плюс три градуса по Цельсию.

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU