Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает Арменпресс, в повестку заседания 12 февраля включен ряд вопросов.

Депутаты проголосуют за обсужденные в предыдущий день законодательные инициативы. На голосование будет вынесен пакет законопроектов О внесении изменения в Закон РА “О медицинской помощи и обслуживании населения”, О внесении дополнений в Закон РА “О государственных пособиях”, О внесении дополнения в Закон РА “О местном самоуправлении”, О внесении изменения в Закон РА “О налоге на Землю”.

Парламент в первом и втором чтениях обсудит ряд других законодательных инициатив.