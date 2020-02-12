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Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает Арменпресс, в повестку заседания 12 февраля включен ряд вопросов.

Депутаты проголосуют за обсужденные в предыдущий день законодательные инициативы. На голосование будет вынесен пакет законопроектов О внесении изменения в Закон РА “О медицинской помощи и обслуживании населения”, О внесении дополнений в Закон РА “О государственных пособиях”, О внесении дополнения в Закон РА “О местном самоуправлении”, О внесении изменения в Закон РА  “О налоге на Землю”.

Парламент в первом и втором чтениях обсудит ряд других законодательных инициатив.




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БелТА


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