Очередные сфальсифицированные выборы в Азербайджане

9 февраля в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы, которые были первыми в 28-летней истории страны внеочередными парламентскими выборами и отличались рекордным числом (1314) кандидатов. Как и ожидалось, победу на выборах одержала возглавляемая президентом Алиевым партия “Новый Азербайджан”, получившая более половины мандатов в парламенте (по предварительным данным, 71 мандат). В парламент прошли также и независимые депутаты, имеющие тесные связи с правящей партией и лишь два оппозиционных деятеля.

Традиционно парламентские выборы в Азербайджане не удостоились большого внимания как со стороны международного сообщества, так и со стороны общественности Азербайджана. Азербайджан авторитарная страна, президент наделен большими полномочиями, и парламент не оказывает существенного влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Этим можно обуславливать и существенные различия в участии граждан в парламентских и президентских выборах. Однако, эти внеочередные парламентские выборы, представляют интерес в контексте кадровых изменений, проводимых Алиевым. С 2018 г. Алиев проводит назначения новых людей на ряд ключевых постов, “освобождение” от старых кадров. Организацию внеочередных парламентских выборов азербайджанские пропагандистские круги преподнесли как “смену поколений, шаг, направленный на формирование более компетентного парламента, так как нынешний состав Меджлиса не соответствует проводимой Алиевым политике и реформам”.

Результаты выборов, однако, показали, что вопрос смены поколений провалился. Среди депутатов, прошедших в парламент по итогам выборов, большое число составляют переизбранные (из 125 - 95). Кроме того, новый парламент своим плюрализмом (точнее, его отсутствием) вряд ли будет отличаться от предыдущего состава парламента. Два оппозиционных деятеля (Эркин Гадирли и Вугар Байрамов), получившие депутатский мандат, понятно, что не могут оказать существенного влияния в новоизбранном Милли Меджлисе.

Касаясь самих избирательных процессов, следует отметить, что как предвыборная кампания, так и выбиры прошли с грубыми нарушениями демократических норм. Об этом свидетельствует предварительный доклад международной избирательной наблюдательской миссии (БДИПЧ / ОБСЕ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ), в котором даны достаточно жесткие оценки. В докладе зафиксированы нарушения основных прав и свобод человека в Азербайджане, из-за чего ряд сил оппозиции бойкотировали выборы. Европейские наблюдатели зафиксировали нарушения в связи со свободным волеизъявлением, свободой собраний, передвижением, свободой доступа к информации и реализацией прав на политическое участие. А многочисленные случаи повторных голосований, вбрасывания бюллетеней, фальсификации выборов, допущенные нарушения в процессе подсчета голосов, вызвали обеспокоенность в связи с достоверностью результатов выборов.

По оценке международной избирательной наблюдательской миссии, несмотря на большое число кандидатов, ограничивающее законодательство и политическая среда во время парламентских выборов в Азербайджане не обеспечили реальной конкуренции.

Подводя итоги, можем отметить, что первые внеочередные парламентские выборы в Азербайджане стали очередным поводом для проявления глубинных проблем в авторитарной системе этой страны. С одной стороны, они свернули ожидания перемен в азербайджанском обществе, с другой стороны, еще более укрепили условия, необходимые для воспроизводства власти семьи Алиевых. Более того, эти выборы еще больше углубили существующую между Арменией и Азербайджаном непреодолимую цивилизационную и ценностную разницу.

Анна Чичян