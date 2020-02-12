Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1113

Число зараженных вирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тыс. человек, 1113 умерли, выздоровели 4740. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Во вторник ведомство сообщало о более 42,6 тыс. инфицированных, 1016 жертвах и 3996 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49%.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 33,3 тыс. инфицированных, из них 1068 умерли, выздоровели 2639 человек. В Пекине число зараженных составляет 342 человека, из них 48 уже выписались из больницы, умерли трое.

Согласно официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 185 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.