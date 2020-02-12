В Азербайджане невозможны свободные и справедливые выборы

Согласно новостному агенству BBC, "Национальный совет демократических сил", в который входит партия "Народный фронт Азербайджана" (ПНФА), досрочно бойкотировал парламентские выборы, проведенные в воскресенье, 9 февраля. Руководство ПНФА посчитало, что условия для проведения свободных и справедливых выборов отсутствуют.

По сообщениям СМИ, около недели, предшествовавшей выборам, в Азербайджане был перекрыт доступ к страницам оппозиции в социальные сетях. 31 января хакерами были атакованы страницы "Фейсбук" оппозиционной партии "Мусават" и газеты "Basta". Пресс-секретарь партии "Мусават" М. Гаджибейли сообщил, что сайт газеты «Баста» восстановлен на короткое время, однако после очередной хакерской атаки вновь выведен из строя.

В преддверии парламентских выборов подобное отношение бакинских властей или их "агентов влияния" к нелояльной правительству журналистской среде можно было прогнозировать: недавно Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла жесткую резолюцию в связи с процессом предоставления квартир нескольким сотням проправительственных журналистов в Азербайджане, что было расценено, как установление контроля за их деятельностью. Не исключено, что в настоящее время вышеуказанная информация намеренно распространяется оппозицией, с целью показать международному сообществу политику бакинских властей по препятствованию деятельности журналистов и в соответствии с этим получить соответствующие международные отклики.

Что до самих выборов, то нарушения на них в Азербайджане имеют типичный, неистовый характер. По данным сайта meydan.tv, выборы запомнились рекордным количеством кандидатов, баллотировавшихся в парламент (на 125 мест в парламенте претендовали 1314 кандидатов). Далее следует перечисление имевших место многочисленных инцидентов: запугивание полицией и угрозы увольнением независимых наблюдателей, нападения на кандидатов с причинением тяжких телесных повреждений и даже смерти, вбросы в урны готовых бюллетеней, голосование отсутствующими или несуществующими избирателями, перевозка людей с участка на участок на машинах скорой помощи для "карусели" (повторного голосования), препятствия деятельности журналистов и др.

Отметим, что на выборах большие надежды возлагались на проучившихся за границей молодых кандидатов, тем не менее, результаты выборов были предсказуемы: как и следовало ожидать, большинство голосов получила правящая партия страны «Ени Азербайджан», а со стороны оппозиции прошел всего один кандидат, и то вероятно после согласования с властями. Предсказуемость выборов косвенно подтверждается также проводимой президентом И. Алиевым политикой по замене старой гвардии служащих прогрессивными молодыми специалистами с целью усмирения народного недовольства на фоне возможной передачи власти первому вице-премьеру страны Мехрибан Алиевой.