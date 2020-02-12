Сурен Папикян в Грузии встретился с водителями армянских компаний грузоперевозчиков

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян встретился в Грузии с водителями армянских компаний грузоперевозчиков, которые уже больше недели простаивают в районе Тбилиси зз-за метели в Верхнем Ларсе. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Министр Сурен Папикян и посол Армении в Грузии Рубен Садоян в ходе беседы с водителями выслушали их опасения, обсудили варианты содействия и облегчения ситуации.

При содействии посольства РА в Грузии армянские водители будут обеспечены едой и предметами первой необходимости.