На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 21:30 часов 11-е февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Закрыты автодороги, ведущие к Ишханасар-Горису Сюникской области, к крепости Амберд Арагацотнской области и к озеру Кари.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомашин с прицепом, для других – труднопроходим.

На автодороге Горис-Сисиан наблюдается метель. Дорога из Гориса в Харжис Сюникской области закрыта для всех видов транспорта.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.

На автодорогах Котайкской, Гегаркуникской, Лорийской, Сюникской, Ширакской областей, а также на межобщинных автодорогах Апарана и Арагаца Арагацотнской области местами гололед.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для грузовых автомашин с прицепом, для других транспортных средств - открыта.

Согласно информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось более 1000 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.