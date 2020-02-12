Ишли кюфта, шашлык, манты: как ереванский ресторан сирийских армян принимал короля Иордании

Находящийся в сердце Еревана ресторан “Терян” 10 февраля принимал высокого гостя. В сопровождении президента Республики Армения в ресторане ужинал король Иорданского Хашимитского Королевства Его Величество Абдалла II Ибн аль-Хусейн аль-Хашими, прибывший в Армению с официальным визитом. В беседе с Арменпресс хозяин ресторана, армянин из Сирии Акоп Азелян рассказал, какую еду выбрали высокопоставленные гости, и понравилась ли им армянская кухня.

“Нам сообщили, что президент должен принимать у нас гостя, но, честно говоря, мы до последнего дня не знали, кто этот гость. Из соображений безопасности его имя держалось в тайне”, - сказал Азелян.

Ресторан - семейный бизнес Акопа Азеляна и брата его жены. Жена Акопа Мирей Амалян рассказала, что короля и президента на ужине обслуживали все члены семьи.

“Работать с высокопоставленными чиновниками немного сложно, но с другой стороны для нас большая радость, поскольку повышается рейтинг нашего ресторана. Понятно, что если должностное лицо приглашает сюда гостей, то оно знакомо с кухней и с хозяевами этого ресторана, то есть имеет доверие к ресторану. В первые минуты визита президента и короля мы были напряжены, но Абдалла II очень спокойно отнесся к нам. Президент Армен Саркисян представил нас королю, рассказал, что мы приехали из Сирии в Армению, мы пожали руку королю, создалась теплая атмосфера и напряженность ослабла”, - отметила Мирей Амалян.

По словам владельца ресторана Акопа Азеляна, высокопоставленным гостям не было предложено ни одного необычного блюда. Ужин состоял из блюд армянской и арабской кухни.

“Мы представили все блюда нашего меню. Ничего необычного не было. На столе был шашлык из телятины и курицы, кавурма, ишли кюфта, манты, ассорти армянских сыров, сцеженный мацони, оливки, табуле, пасуц толма, хумус, мутабал. В конце ужина мы подали гостям торт с карамелью, фруктовое ассорти и арабский кюнефе с орехами”, - сказал Азелян.

Мирей Амалян сказала, что королю Иордании очень понравились приготовленные ими блюда, и он поблагодарил за вкусные блюда и гостеприимство.

“Королю очень понравились наши блюда, выходя он выразил свою благодарность”. Мы видели, он пробовал все, что ему подавали, и ему нравилось”, - отметила Амалян.

Хозяева ресторана “Терян” гордятся тем, что у них обедали и ужинали президент Армении Армен Саркисян, певец Элтон Джон, актер Майкл Кейн, ряд высокопоставленных чиновников, однако при обслуживании своих гостей они никогда не делают различий между ними.

Норайр Шогикян