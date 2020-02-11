Сын первого олимпийского чемпиона Армении стал чемпионом Европы

Сын первого в истории независимой Армении олимпийского чемпиона Армена Назаряна в возрасте 18 лет стал чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, Эдмонд Назарян, который выступает в составе сборной Болгарии и тренером которого является сам Армен Назарян, на проходящем в Риме Чемпионате Европы завоевал золотую медаль.

Эдмонд Назарян в финале одержал победу над россиянином Виталием Кабаловым.

Армен Назарян в 1996 году стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте. Затем он поменял армянское гражданство на болгарское и в 2000 году завоевал золото в составе сборной Болгарии. Назарян является главным тренером сборной Болгарии с 2012 года.