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Сын первого олимпийского чемпиона Армении стал чемпионом Европы

Сын первого олимпийского чемпиона Армении стал чемпионом Европы

Сын первого в истории независимой Армении олимпийского чемпиона Армена Назаряна в возрасте 18 лет стал чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, Эдмонд Назарян, который выступает в составе сборной Болгарии и тренером которого является сам Армен Назарян, на проходящем в Риме Чемпионате Европы завоевал золотую медаль.

Эдмонд Назарян в финале одержал победу над россиянином Виталием Кабаловым.

Армен Назарян в 1996 году стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте. Затем он поменял армянское гражданство на болгарское и в 2000 году завоевал золото в составе сборной Болгарии. Назарян является главным тренером сборной Болгарии с 2012 года.




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БелТА


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