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Карен Асланян поборется за бронзу в Чемпионате Европы

Карен Асланян поборется за бронзу в Чемпионате Европы

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карен Асланян будет бороться за бронзовую медаль на проходящем в Риме Чемпионате Европы.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале Асланян (весовая категория - 67 кг) встретился с россиянином Назиром Абдуллаевым и проиграл со счетом 3:4. Армянский борец поборется за бронзовую медаль 12 февраля.

Артур Алексанян и Геворг Гарибян будут бороться за титул чемпиона 12 февраля.

Этот чемпионат Европы не является рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.




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БелТА


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