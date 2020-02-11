Палестина привержена достижению мира с Израилем: Аббас

Мир между палестинцами и израильтянами возможен, и Палестина привержена достижению этого мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Аббас, выступая на заседании СБ ООН, палестинский президент Махмуд Аббас.

"Я прибыл, чтобы сказать вам сегодня, что мир между палестинцам и израильтянами все еще возможен, его возможно достичь. Я приехал, чтобы добиться международного партнерства, чтобы достичь устойчивого и всеобъемлющего мира. И мы по-прежнему привержены этому миру как (нашему) стратегическому выбору", - сказал Аббас.

По его словам, предложенная ранее Штатами "сделка века" не является появлением международного сотрудничества. "Это предложение одного государства, поддержанное другим государством. И предлагается, чтобы весь мир его исполнял. Мы отвергаем эту сделку", - отметил Аббас.