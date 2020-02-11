Артур Алексанян вышел в финал Чемпионата Европы

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы Артур Алексанян (весовая категория - 97 кг) вышел в финал Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Геворг Гарибян (весовая категория - 60 кг) также вышел в финал, где встретиться с турецким спортсменом Керемом Камалом.

Рубен Гарибян (весовая категория - 82 кг) в четвертьфинале уступил итальянцу Джиро Россо со счетом 5:3.

В полуфинале Артур Алексанян встретился с Мати Элиасом Куосманеном из Финляндии. Алексанян победил со счетом 8:1. Армянский борец будет бороться за звание чемпиона Европы.