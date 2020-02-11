Акоп Аршакян в Абу-Даби примет участие в форуме «UMEX/SimTEX» 

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.

21-24 февраля Акоп Аршакян примет участие в форуме и выставке «UMEX/SimTEX» в Абу-Даби.