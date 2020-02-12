Google Maps и генерация денег с контента на YouTube - тема переговоров армянских специалистов

Переговоры армянских специалистов с двумя мировыми гигантами информационных технологий с целью исправления ошибок на картах Google Maps и генерации денег из контента Армении на YouTube продолжаются. Об этом в беседе с Арменпресс сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Создана рабочая группа, в которую вовлечены специалисты как из Армении, так и из-за рубежа - наши соотечественники и друзья. Эта группа ведет интенсивную работу внутри компаний как в направлении YouTube, так и Google Maps и PayPal. По сути, это рабочая культура - иметь рабочую группу, которая по любому вопросу, касающемуся этих крупных компаний, будет знать что и как делать, как получить решение”, - сказал Аршакян.

В рабочей группе сотрудники министерства, известные блогеры, армяне, работающие в этих крупных корпорациях в США. Аршакян отметил, что процесс длится долго, поскольку есть бюрократические процедуры, и специалисты пытаются найти гибкие способ решения этих вопросов.

Касаясь проблемы в Google Maps, министр отметил, что карты Армении и Азербайджана - карты со времен Советского Союза. “Они внутри Армении показывают маленькие азербайджанские анклавы в Тавушской области. И в результате навигатор не может определить правильную дорогу. Это создает неудобства как для туристов, так и для граждан Армении. Эти анклавы нужно изъять. Мы должны предоставить точную карту, чтобы эта карта была начертана, и анклавы исчезли”, -сказал он и отметил, что необходимо обосновать тем, чтобы туристы не заблуждались, и не думали, что находятся в Азербайджане.

Министр отметил, что должна быть предоставлена карта зоны конфликта. Одно его ведомство этот вопрос не может разрешить, подключены различные структуры.

Что касается переговоров с гигантом по распространению и сохранению видео контента, то, по словам министра, он направлен на то, что в настоящее время Армения не включена в программу партнеров YouTube (Youtube Partner Program). В рамках программы “доступ к сайту” пользователи смогут получать деньги за контент, размещенный на YouTube. В настоящее время армянские блогеры могут генерировать деньги, однако их невозможно снимать с армянской банковской карты. Блогеры, компании, которые хотят заработать с контента, регистрируют свои компании в других странах.

В настоящее время в результате работы с YouTube Армения хочет добиться того, чтобы армянские блогеры генерировали деньги, будучи зарегистрированными в Армении.

“Кроме того, мы хотим сделать так, чтобы в поисковой системе можно было легко идентифицировать армяноязычный контент. То есть, по большому счету, армянский контент можно будет фильтровать, идентифицировать и “размещать на полках”, - сказал Аршакян.

Анна Григорян