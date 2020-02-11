Проект снижения порога для беспошлинного ввоза посылок в ЕАЭС направлен на доработку

Проект снижения порога для беспошлинного ввоза почтовых посылок на территории ЕАЭС был снят с повестки дня заседания Евразийской экономической комиссии и направлен на доработку. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в интервью программе «Грапарак».

По словам вице-премьера, этот проект затронул бы почтовые службы в целом и перевозку посылок, что было неприемлемо для всех сторон.

«Следовательно, мы будем последовательны, чтобы, во-первых, была описана диспозиция, как они будут распределять посылки. То есть доставка как результат торговли или просто доставка в результате обмена или отправки товаров друзьям. Я думаю, что проект вернется в повестку дня через 6 месяцев. Уверен, что будет более продуманный проект», - заключил Григорян.