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Глава МИД РФ провел встречу с послами государств-участников СНГ

Глава МИД РФ провел встречу с послами государств-участников СНГ

В Москве 11 февраля состоялась традиционная встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы были подведены итоги проделанной в 2019 г. работы по развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, обеспечению безопасности на пространстве Содружества, укреплению позиций стран СНГ на международной арене. Определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.




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БелТА


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