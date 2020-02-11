Обсуждена Программа улучшения предпринимательской среды Армении на 2020-2023 гг.

Под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна 11 февраля была обсуждена Программа улучшения предпринимательской среды Армении на 2020-2023 годы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян отметил, что с точки зрения создания в Республике Армения благоприятной предпринимательской среды, а также повышения привлекательности страны для инвестиций важны оценки международно признанных докладов, так как они позволяют оценивать начатые и текущие реформы в стране.

В частности, был затронут доклад Всемирного банка “Ведение бизнеса 2020”, в котором Армения заняла 47-е место из 190 стран.

В 2018-2019 годах был проведен ряд реформ по улучшению сферы регулирования бизнеса. В частности, согласно докладу Армения в последние годы осуществила значительные реформы в сферах регистрации собственности, налогообложения, внешней торговли и подключения к сети предоставления электроснабжения. Несмотря на все это в докладе “Ведение бизнеса” Армения в 2020 году ухудшила свои позиции по сравнению с 2019 годом. Одной из основных причин этого является то, что позиция индекса “Защита мелких инвесторов” снизилась с 51-й до 120-й, что обусловлено изменением методологии оценки Всемирного банка. Кроме того, позиция Армении довольно низкая по показателям "Разрешение на строительство" и "Исполнения контрактов".

Вице-премьер подчеркнул, что независимо от методологических нововведений Всемирного банка, реформы предпринимательской среды должны осуществляться настолько прогрессивно, чтобы каждый год происходило улучшение позиции.

Программа мероприятий по улучшению предпринимательской среды Армении на 2019 год состоял из 51 мероприятия, 26 из которых были реализованы, работы по 6 из них еще не начались, а 19 находятся в стадии реализации. Тигран Авинян отметил, что ведомства должны быть более внимательными и последовательными в реализации мероприятий, а те, кто по необъективным причинам будут медленно выполнять или не выполнять свою работу, должны быть привлечены к ответственности.

В ходе обсуждения была подробно обсуждена Программа мероприятий по улучшению предпринимательской среды на 2020–2023 годы, которая включает как краткосрочные, так и долгосрочные действия, осуществление которых приведет к значительному улучшению деловой и инвестиционной среды. Вице-премьер подчеркнул важность совместной и скоординированной работы и еще раз подчеркнул, что программные мероприятия должны осуществляться своевременно и качественно.