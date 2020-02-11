Вице-премьер считает важным увеличение безналичных сделок для сокращения тени

Безналичные операции помогут снизить процентные ставки по потребительским кредитам и расширить доступ к кредитам. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью программе «Грапарак» сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян, коснувшись законопроекта «О безналичных операциях».

Вице-премьер подчеркнул, что в мире нет такой развитой страны, где бы наличный оборот был доминирующим или высоким.

«Если нет наличного оборота, не будет тени, а также это гораздо эффективнее в плане администрирования. Кроме того, с ростом безналичного оборота денежные инструменты становятся все более целенаправленными и влиятельными, что очень важно для регулирования стабильности цен», - сказал Григорян.

Вице-премьер сообщил, что законопроектом регулируются следующие отношения: сделки между физическими лицами, между физическим лицом и бизнесом и физическими лицами и государством.

«Рамки отношений между физическими лицами являются самыми неурегулированными и наиболее трудными для регулирования, но если все остальное будет хорошо отрегулировано, я думаю, что общая тенденция снижения будет очень существенной и эффективной. У нас есть звено “физическое лицо-бизнес”, где, конечно, сегодня нужны механизмы сдержания, потому что я не представляю ситуацию, когда, например, человек посещает магазин и покупает мебель за наличные, тем более автомобиль. В мире очень мало стран, где это возможно. Конечная цель - установить максимальную сумму транзакции наличными - до 300 000 драм при любой сделке с 2020 года», - заключил Григорян.