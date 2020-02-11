Еще 30 выпускников детских домов получили сертификаты на покупку жилья

В министерстве труда и социальных вопросов 11 февраля еще 30 выпускников детских домов получили сертификаты для покупки жилья.

«На самом деле, это событие также очень волнительно для нас. Я поздравляю всех вас и надеюсь, что эта возможность изменит качество вашей жизни, создаст благоприятные условия для создания семейного счастья. Министерство также придает большое значение приобретению квартир в областях, и в таком случае вы можете быть включены в государственные программы занятости, переподготовки и предпринимательства», - сказал первый заместитель министра Гемафин Гаспарян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов, что выпускникам детских домов был представлен ряд технических вопросов, связанных с покупкой квартир, условиями включения в программы занятости, благодаря которым они могут обеспечить стабильную работу и доход.

Процесс предоставления жилья выпускникам детских домов начался в декабре 2019 года после принятия соответствующего решения правительства Республики Армения. Решение касается 300 выпускников детских домов. На эти цели министерство труда и социальных вопросов выделило 1,9 млрд драмов из своих сбережений.

Выпускникам детских домов выдаются сертификаты на покупку квартир на территории Республики Армения стоимостью не более 6,3 млн драмов. В случае инвестирования собственных средств бенефициары проекта имеют право приобрести квартиры на сумму более 6,3 млн драмов.