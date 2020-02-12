Германия - важнейший партнер Армении: товарооборот вырос на 4,2%

Канцлер Германии Ангела Меркель 13 февраля в Берлине примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе встречи главы правительств Германии и Армении обсудят двусторонние отношения, экономическую политику, а также вопросы внешней политики и безопасности. Никол Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

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Дипломатические отношения между Республикой Армения и Федеративной Республикой Германия были установлены в январе 1992 г. С момента установления дипломатических отношений Армения имела более двух десятков официальных визитов в Федеративную Республику Германия на уровне президента, премьер-министра и министра иностранных дел. В 1995 г. с официальным визитом Армению посетил председатель Бундестага Германии, вице-премьер и федеральный министр ИД. С начала обретения Арменией независимости канцлер Германии совершила первый визит в Армению в 2018 году, после смены власти в Армении.

Встречи Никола Пашиняна и Ангелы Меркель

В июле 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита НАТО провел неформальные рабочие встречи с лидерами ряда стран, в том числе с канцлером Ангелой Меркель.

Следующая встреча состоялась вскоре после этого. На этот раз в рамках исторического визита. 24 августа 2018 года в Армению с официальным визитом прибыла канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель. В аэропорту “Звартноц” Ангелу Меркель встречал премьер-министр Никол Пашинян. После официальной церемонии встречи канцлер ФРГ направилась в Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы воздать дань памяти жертв Геноцида армян. В Ереване состоялись армяно-германские переговоры высокого уровня во главе с Николом Пашиняном и Ангелой Меркель. Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-германских отношений. Стороны, в частности, коснулись текущих программ в различных отраслях экономики, а также перспектив новых совместных инициатив.

“Этот визит проходит после больших перемен в Армении. Насколько это было неожиданным для нас, настолько положительным для Вашей страны. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Арменией. Мы знаем, что это сложный регион и готовы быть полезными Вам, будучи Вашим партнером в деле урегулирования проблем. Мы готовы стимулировать и развивать двусторонние экономические связи. Мы надеемся, что сможем добиться новых результатов в этом направлении”, - отметила Ангела Меркель в Ереване.

Премьер-министр РА и канцлер Германии обсуждали также и карабахский конфликт и отметили важность урегулирования проблемы посредством мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян отметил, что Армения высоко ценит взвешенную позицию Германии в вопросе Нагорного Карабаха и поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Коснувшись международного признания и осуждения Геноцида армян, премьер-министр Пашинян высоко оценил признание бундестагом Геноцида армян в Османской империи 1915 г. и принятие Резолюции о Геноциде армян.

Следующая встреча лидеров двух стран не заставила себя долго ждать. Она состоялась через несколько месяцев, 1 февраля 2019 года в Берлине. Никол Пашинян и Ангела Меркель выразили уверенность, что эта встреча придаст новый импульс армяно-германскому дружественному сотрудничеству. Ангела Меркель отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией и готова обсудить перспективы расширения двусторонних связей. В центре их обсуждения был ход совместных программ в сфере информационных технологий, экологии и в других сферах, а также возможности новых инициатив. Была достигнута договоренность - продолжить активный диалог по реализации различных экономических программ.

Экономические показатели

Согласно данным Статистического комитета РА, товарооборот Армении с Германией в 2019 году составил 451,3 млн. долларов США. Что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,2% ( в 2018 году он составлял 432,9 млн. долларов США). В 2019 году экспорт из Армении в Германию составил 69,6 млн долларов США, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 48,9% (в 2018 году он составлял 136,1 млн долларов США). В отличие от показателя экспорта из Армении в Германию, в противоположном направлении зафиксирован рост. В 2019 году импорт из Германии в Армению по признаку страны происхождения составил 381.68 млн долларов США, что по сравнению с прошлым годом выросло на 28,6% ( в 2018 году он составлял 296.9 млн долларов США).

В прошлом году из Армении в Германию в основном экспортировались пальто, плащи, зонтики, этиловый спирт, ювелирные изделия. Основные товары, импортированные из Германии и зарегистрировавшие рост, - легковые автомобили, моторные транспортные средства для грузоперевозок, лекарства, турбо-реактивные двигатели и т. д.

Признание Геноцида армян

15 июня 2005 г. парламент Федеративной Республики Германия принял решение о признании Геноцида армян. 23 апреля 2015 года с заявлением о Геноциде армян выступил президент ФРГ Йоахим Гаук, 2 июня 2016 года Бундестаг ФРГ принял Резолюцию по Геноциду армян.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Армению в сопровождении министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и временно исполняющего обязанности мэра Еревана Камо Ареяна посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд, возложила цветы к памятнику жертвам Геноцида армян и воздала дань уважения. Меркель также посадила ель в Аллее Памяти мемориального комплекса в Цицернакаберде.

Анна Гзирян