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В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом

В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом

Более 83% массовых заражений коронавирусом происходят в семьях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

"Более 83% массовых заражений происходит в семьях, остальные - в медицинских учреждениях, службах питания, селах, супермаркетах и торговых центрах, предприятиях, транспортных средствах, домах престарелых и школах", - говорится в сообщении комитета в Weibo.

 

 

 




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БелТА


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